Port obligatoire du masque : combien y a-t-il eu de verbalisations ?

Même dans une zone verte, le port du masque est obligatoire. En moyenne, il y a environ 500 verbalisations par jour en France. Les contrôles sont effectués par les policiers, les gendarmes et la police municipale. La grande majorité du temps, les amendes de 135 euros sont infligées dans les transports en commun. Les contrôles s'accélèrent également dans les bars, les restaurants et les cafés. Mais comment vérifier que les cas positifs restent bien chez eux ?



