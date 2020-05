Portable au volant, permis supprimé ?

Il y a quelques jours, une publication sur les nouvelles réglementations en matière de sécurité routière a fait le tour de la toile. Celle-ci indiquait que téléphoner au volant pouvait dorénavant entraîner la suppression du permis de conduire. Le post a été partagé plus de 35 000 fois, avec pas moins de 100 commentaires en 48 heures. Il est vrai que depuis le 22 mai, les réglementations ont été durcies. Toutefois, l'information a été quelque peu exagérée : le téléphone au volant sera en effet sanctionné mais par une rétention du permis et ce, si le conducteur commet en même temps une autre infraction. A suivre également : la polémique sur l'application StopCovid et la guerre entre Donald Trump et Twitter.



Ce samedi 30 mai 2020, Camila Campusano, dans sa chronique "Le JT des infox", nous parle d'une publication sur les nouvelles règles de sécurité routière. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 30/05/2020 présentée par Christophe Moulin, sur LCI.