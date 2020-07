Pour retrouver les enfants perdus sur les plages, les CRS ressortent leurs bracelets

SECURITE - Les CRS maîtres-nageurs chargés de surveiller les plages ont une parade pour retrouver au plus vite les enfants perdus : des bracelets en plastique.

Maël, 4 ans et demi, a plutôt bien compris le principe. "Si je me perds, ben je vais dire à des mamans ou des papas le numéro de ma maman pour qu'ils l'appellent", explique en effet le petit bout de chou à TF1, dans le reportage ci-dessus. Le numéro de sa mère a été écrit au stylo sur un petit bracelet en plastique, que les CRS maîtres-nageurs chargés de surveiller les plages sont venus distribuer un peu plus tôt. Un dispositif reconduit cette année sur tout le littoral français, en raison de son efficacité démontrée pour retrouver au plus vite les enfants de moins de six ans s'étant évaporés en un instant sur une plage bondée.

Ca nous fait gagner énormément de temps dans la recherche d'enfants, et ça permet aussi de nous dégager du temps pour la surveillance des gens - Arnaud Bonnefille, chef de plage à la Teste-de-Buch (Gironde)

"Dès qu'un enfants se retrouve tout seul avec un bracelet, il y a toujours une personne qui se rend compte que l'enfant est perdu et qui appelle le numéro. Ca nous fait gagner énormément de temps dans la recherche d'enfants, et ça permet aussi de nous dégager du temps pour la surveillance des gens sur la plage", se réjouit en effet le brigadier chef Arnaud Bonnefille, chef de plage à la Teste-de-Buch (Gironde), non loin d'Arcachon.

Plus de 20.000 bracelets doivent être distribués cet été

Lancée en 2014 par la fédération de la Gironde, avec l'aide de l'entreprise Groupama, l'opération "Bracelets de plage" s'est petit à petit étendue, depuis les plages de Gironde, des Landes et des Pyrénées Atlantiques, jusqu'à finalement couvrir l'ensemble du littoral métropolitain en 2017. Avec un succès certain : selon les chiffres communiqués par la société d'assurance, 23.679 bracelets ont été distribués en 2019, pour 18 enfants ainsi retrouvés. "Le nombre d’enfants peut paraître peu important au regard du nombre de bracelets distribués. En effet, certaines unités de CRS n’ont pas transmis cette donnée. Par ailleurs, un certain nombre d’enfants ont pu être retrouvés grâce aux bracelets et remis directement aux parents – ou à la personne accompagnante – par des tiers, sans que leur découverte soit signalée au poste de secours. Ce chiffre n’est donc pas objectivement quantifiable, ni vérifiable", est-il cependant précisé sur son site. Une certitude : cette année encore, plus de 20.000 bracelets doivent être distribués.

