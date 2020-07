Pourquoi la ville de Quiberon a-t-elle instauré un couvre-feu ?

Toujours pour lutter contre l'épidémie, Quiberon en Bretagne vient de prendre une décision forte en fermant tous les soirs les plages et les parcs. Avec l'arrivée de nombreux vacanciers, la municipalité souhaite éviter les soirées sur la plage. Dans cette ville, le foyer de contamination touche essentiellement des jeunes, âgés entre 18 et 25 ans, souvent asymptomatiques. En trois jours, le nombre de cas positif au Covid-19 a été multiplié par dix. Les autorités sanitaires appellent la jeunesse à prendre conscience de la situation à Quiberon comme en France.



