Pourquoi les barrages de Savoie sont-ils si remplis (et si beaux) ?

C'est une situation qui fait le bonheur des touristes et des randonneurs. Ces dernières semaines, le lac artificiel de Roselend ne connaît pas la sécheresse et son niveau n'a jamais été aussi haut depuis dix ans. Selon France Bleu Pays de Savoie, le niveau de l'eau du barrage, haut de 150 m et long de 800 m, atteindrait 1555,21 m, soit un niveau proche de celui maximal déjà atteint, à savoir 1556,30 m. Comme la plupart des barrages de Savoie, l’eau est ici présente en abondance et offre des paysages de carte postale.

Ce niveau exceptionnellement haut s'explique notamment par un hiver doux, mais surtout par le confinement, qui a fait baisser la consommation d’électricité en France. Résultat : EDF a eu besoin de turbiner moins d’eau. "Les stocks de neige étaient assez importants cette saison, cela a donc contribué à arriver à cette situation, avec un lac exceptionnellement haut", indique également au micro de TF1 Thibaut Zeller, responsable de l’exploitation hydraulique d’EDF au barrage de Roselend, à Beaufort-sur-Doron, en Savoie, dans la vidéo en tête de cet article.