Pourquoi les comptes de la SNCF sont dans le rouge

La SNCF annonce une perte qui s'élève à 801 millions d'euros pour l'année 2019. La compagnie ferroviaire l'impute principalement à la grève contre la réforme des retraites. Cette année 2020, l'entreprise va se serrer la ceinture et redorer son image à grands coups de publicité et de promotions pour remplir ses trains. Elle veut également réduire certains budgets de fonctionnement et reporter à plus tard des projets qui coûtent cher.



