Pourquoi les écoles pourraient rester ouvertes en cas de reconfinement ?

"Il faudra jongler entre le télétravail, les devoirs des enfants à la maison etc...Cela m'inquiète beaucoup". Alors qu'un reconfinement national de quatre semaines minimum semble désormais se profiler, l'angoisse de cette mère de famille de Palavas-les-Flots (Hérault) est celle de nombreux Français. Le spectre des difficulté des mois de mars et avril derniers refait surface dans de nombreux foyers.

Mais cette fois le gouvernement pourrait choisir une formule différente : laisser les écoles maternelles et primaires ouvertes. Une solution qui pourrait en effet être envisageable à condition de prendre de nombreuses précautions sanitaires. "Les enfants sont moins contaminés et moins contaminants mais il faut tout de même renforcer les mesures existantes. Cela passe par une aération des classes supérieure à la normale et un non-mixage des classes, notamment à la cantine", avance ainsi Robert Cohen, pédiatre et infectiologue. La question du port du masque obligatoire pour les jeunes enfants (à partir de 6 ans) pourrait en outre être remise sur la table.