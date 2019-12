Pourquoi les fêtes de Noël à la montagne sont-ils toujours particuliers ?

Aux Orres, dans les Hautes-Alpes, les chanceux qui passent Noël en montagne sont au chaud, près de la cheminée. À la station de ski, ils ont la certitude de très bien manger. Didier Piereschi, notre envoyé spécial sur les lieux nous détaille le menu préparé par le chef en cuisine, avec les plats de montagne et la traditionnelle bûche de Noël pour le dessert.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/12/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.