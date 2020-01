Des passagers d'un train SNCF ont-ils été transportés dans un camion-benne (et pourquoi) ?

La scène a de quoi étonner. Dans une vidéo devenue virale, on observe les voyageurs d'un train, bloqués en rase campagne, grimper dans un camion-benne. "Voilà aujourd'hui la SNCF, s'insurge sur Twitter Thomas Portes. Le responsable national PCF des cheminots, qui a été le premier à relayer la vidéo sur les réseaux sociaux, explique qu'il s'agit d'un "transbordement entre Agen et Bordeaux". "Honte absolue, mépris des usagers, conditions de sécurité non respectées !"

La SNCF a-t-elle réellement transporté des passagers dans cet engin ? La réalité est quelque peu différente. Le journal local La Dépêche est revenu, dès ce lundi, sur cet événement. Il explique qu'un train Intercités Bordeaux-Marseille est tombé en panne, dimanche 5 janvier.

"J’ai pris le train de Bordeaux à 6h30, raconte à nos confrères Nina, une passagère. Vers 7h30, il faisait encore nuit, le train s’est arrêté en pleine pampa, apparemment entre Marmande et Tonneins. Le contrôleur nous a informés qu’il n’y avait plus de courant, et que les lumières et le chauffage allaient bien s’arrêter faute de batterie. Le jour est arrivé, il n’y avait plus de chauffage mais on avait de la lumière…"

"Le train est tombé en panne à cause de l'arrachage d'une caténaire, nous confirme Sandra Thery, responsable de la communication de la SNCF Nouvelle-Aquitaine. Des cars ont été affrétés pour prendre en charge les passagers à une centaine de mètres du train". Impossible pour les véhicules de se rapprocher au-delà, vu l'état des routes. "Avec la météo de ces derniers jours, le chemin qui longeait le chemin de fer et un champ était quasiment impraticable." Mais "un agriculteur bienveillant a proposé spontanément son aide à nos agents", ajoute-t-elle.