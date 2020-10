Près de 25 millions de masques en tissu invendus

Au plus fort de la crise sanitaire, de nombreux ateliers ont été mobilisés pour confectionner des masques en tissu. Aujourd'hui, certains d'entre eux sont à l'arrêt faute de commandes conséquentes. Dans l'usine textile de Guillaume Jabouley, les bobineuses, les machines à coudre et les presses sont maintenant silencieuses. Jusqu'en juin dernier, l'atelier tournait pourtant à plein régime. Et Guillaume n'est pas le seul : plus d'un millier d'entreprises sont dans la même situation. Bilan : près de 25 millions de masques restent invendus dans tout le pays.



En effet, les masques en tissu ne séduisent plus autant. Les pharmacies ont elles aussi du mal à écouler leur dernier stock. Elles ont d'ailleurs arrêté d'en commander. Les consommateurs préfèrent davantage les masques chirurgicaux, qu'ils estiment plus sécurisants. Mais là encore, la concurrence est rude. La pénurie a laissé place à la guerre des prix. La grande distribution dispose aujourd'hui d'un énorme stock de masques chinois moins chers que ceux fabriqués au pays. Pour promouvoir les masques chirurgicaux made in France, les producteurs planchent sur la création d'un label.



