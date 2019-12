Prêt à voyager à tout prix ?

Sur les quais, il y a ceux qui reviennent de vacances et ceux qui projettent de partir. Mais le constat est le même, c'est la galère pour tout le monde. Pour l'aller, il faut braver une longue file pour chercher un ticket et l'assurance d'avoir un train est faible. Du côté des retours la situation est aussi complexe. Plusieurs moyens de transport sont à envisager. Certains ont allié TGV, TER, taxi et voiture pour pouvoir rentrer chez eux.



