Prime de Noël : Macron, la fausse polémique

Une prime de Noël exceptionnelle sera versée à plus de deux millions de ménages. Dans ce contexte, une fausse citation a circulé dans les réseaux sociaux concernant un échange entre Emmanuel Macron et une caissière: "si on a 200 euros pour des cadeaux, on n'a pas besoin d'une augmentation". Le site "Francheinfo" en est la source. Autre sujet: le fameux message caché retrouvé dans un pantalon en juin 2014 se retrouve de nouveau dans une robe Primark. L' authenticité du message n'a jamais été prouvée, mais il suscite les débats sur les conditions de travail dans le textile. Enfin, Donald Trump continue sa chasse aux réglementations environnementales et pointe du doigt les mécanismes d'économie d'eau dans les salles de bains en les jugeant contre-productifs.



