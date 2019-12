Profanation d'un cimetière juif : les Alsaciens consternés par ce nouvel acte

Depuis des années, l'Alsace est le théâtre de multiples profanations de cimetières juifs et le rythme semble s'accélérer. En effet, le 3 décembre 2019 à Westhoffen, 107 tombes souillées de croix gammée ont été découvertes. Les habitants sont choqués par les nouveaux actes de vandalisme commis contre le cimetière juif. Les gendarmes, quant à eux, poursuivent leurs investigations.



