Professeur assassiné : l'émotion ne retombe pas à Conflans-Sainte-Honorine

À Conflans-Sainte-Honorine, l'émotion ne retombe pas. C'est là que Samuel Paty, professeur d'histoire, enseignait. Et c'est non loin de son collège qu'il a été retrouvé décapité vendredi pour avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet. Depuis, les hommages se multiplient.



Des élèves qui étaient en classe avec monsieur Paty, accompagnés de leurs parents, se sont recueillis ce dimanche devant leur établissement à la mémoire du professeur. Les messages affluent aussi, notamment de la part d'anciens élèves du collège, qui sont nombreux aujourd'hui encore à exprimer leur colère. "Ce qui me révolte, c'est cette haine. La décapitation, c'est l'ultime geste" a réagi l'un d'eux.



