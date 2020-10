Professeur d'histoire tué à Conflans-Sainte-Honorine : retour sur les faits

A Conflans-Sainte-Honorine, des policiers municipaux, alertés par de nombreux appels téléphoniques, arrivent aux abords du collège vendredi aux environs de 17 heures et découvrent à quelques mètres un corps atrocement mutilé. C'est celui d'un professeur d'histoire décapité au beau milieu d'un quartier pavillonnaire.



L'assaillant était armé d'un couteau de 30 centimètres et d'un pistolet à billes. Après une course poursuite avec les forces de l'ordre, il tombe nez-à-nez avec la BAC de Conflans. Les policiers lui ordonnent de lâcher son arme et de se mettre à terre mais il n'entend rien et fonce vers les forces de l'ordre avant d'être abattu.



Dans ce quartier, l'émotion est immense. Emmanuel Macron s'est rendu sur place pour rendre hommage à ce professeur. Selon lui, c'est la victime d'un attentat islamiste caractérisé. "Tous et toutes, nous ferons bloc... L'obscurantisme et la violence qui l'accompagne ne gagneront pas, ils ne nous diviseront pas", a affirmé le chef de l'Etat.



