Professeur tué à Conflans-Sainte-Honorine : les élèves bénéficieront d'un accompagnement psychologique

L'accompagnement psychologique des élèves de l'établissement de Conflans a débuté samedi. Un peu plus 100 personnes, enfants et parents,ont notamment été entendues depuis le collège. Les autorités veulent en effet que les enfants puissent être suivis par des pédopsychologues après ce drame. Pour eux, c'est une étape très importante. "On continuera le temps qu'il faut et ce sera probablement long", affirmait un encadrant.



Pour ce faire, des personnels du SAMU, de la protection civile mais aussi de la préfecture vont se relayer au sein de l'établissement y compris quand celui-ci rouvrira ses portes début novembre. Un moment que redoutent certains parents. En effet, il faut préciser que des enfants ont vu sur leur téléphone portable des images très choquantes sur les réseaux sociaux, depuis leur établissement. Cet accompagnement sera donc un peu plus important pour eux.



