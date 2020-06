Qu'attendez-vous de l'allocution d'Emmanuel Macron ?

Ce dimanche, Emmanuel Macron va prononcer un discours pour la quatrième fois en trois mois. À cette allocution qui devrait marquer l'accélération du déconfinement s'ajoute de multiples enjeux, notamment économique, éducatif et social. Les Français s'attendent à un déconfinement plus large, une nouvelle étape pour les écoles, ainsi qu'à la réaction du président face aux dossiers du racisme et des violences policières.



