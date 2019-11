Qu’est-ce que les Français font de leur temps de loisirs ?

Pour la jeune génération née avec les 35 heures, les RTT et les aménagements d'horaire, la notion de temps libre est naturelle. Flâneurs ou hyperactifs, ceux qui en disposent n'aimeraient pas que ce temps gagné leur soit un jour retiré. Mais qui en profite vraiment ? Comment s'organisent-ils ? Et que font-ils de ces moments ?



