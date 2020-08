Quand le confinement plongeait Nancy dans le silence

Il y a cinq mois, le confinement commençait et plusieurs villes, à l'image de Nancy, étaient totalement désertées. Sur la place Stanislas, le roi de Pologne ne s'est jamais senti aussi seul. La ville était endormie et figée dans un silence à peine rompu par le ruissellement des fontaines. Alors que le grouillement de la vie est désormais revenu, les Nancéiens estiment qu'ils n'oublieront jamais cette période inédite.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.