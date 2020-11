Quand les lobbys de l'agroalimentaire frappent aux portes des écoles

Comme chaque année depuis 30 ans, 250.000 enfants des classes maternelles et primaires ont participé à la Semaine du goût en octobre. Les représentants du secteur agricole se sont alors invités à la table des plus jeunes pour éduquer leurs papilles et les sensibiliser à l’importance du "bien-manger", sous forme d’ateliers et d’animations financées par des associations qui s’avèrent en réalité être... de puissants lobbys.

L'incitation à la consommation de produits agricoles est une vieille tradition en France. Et les industriels du secteur laitier ont bien compris tout l’intérêt de ces ateliers. Encore aujourd’hui, dans la plupart des établissements, on sert du lait aux enfants. "Il est même subventionné par l'Union européenne", reconnaît Caroline Lepoultier, directrice générale du Centre national interprofessionnel de l'économie laitière (Cniel). "Est-ce qu'on leur dit de boire du lait pour autant ? Non. La première vocation de ces actions est d'expliquer comment le lait est produit, d'où il vient, quels sont les métiers ou encore comment s’organise la filière", assure-t-elle.

Et c’est bien là tout le problème : sous couvert de pédagogie et d’éducation à la nutrition, ce sont les entreprises qui régalent et qui font la promotion de leur produit. Aucune filière n’y échappe. Celle de la viande, par exemple, propose des interventions de diététiciennes, intégralement financées par les producteurs et les abattoirs. "A chaque fois, c'est l'enseignant ou le directeur d'école qui nous contacte, assure Marc Pagès, directeur de l'Association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (Interbev). "Nous ne venons pas pour manipuler ni pour faire de la propagande", souligne-t-il.