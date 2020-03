"Quand on vit sans bruit, on vit beaucoup mieux" : les riverains d'Orly redécouvrent le silence

Avions cloués au sol, trois des quatre terminaux fermés... l'aéroport d'Orly est déjà quasiment à l'arrêt. Une vingtaine de vols ont été programmés ce samedi contre 600 habituellement. Face à la chute du trafic aérien, l’aéroport parisien va fermer ses portes mardi 31 mars 2020. Une bonne nouvelle en pleine crise du coronavirus. "Quand on vit sans bruit, on vit beaucoup mieux", se réjouit un riverain. Pour le maire LR de Villeneuve-le-Roi Didier Gonzales, il faudrait après la crise baisser significativement le nombre de vols quotidiens.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.