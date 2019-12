Que faire des enfants le soir du réveillon ?

Les services de garde d'enfants sont très sollicités le soir du réveillon. C'est entre autres l'occasion pour les baby-sitters de se faire plus d'argent. Dans les agences, le planning est prêt. Cette année 2019, la tendance est la garde partagée. Certains parents par contre préfèrent faire garder leurs enfants par des proches ou même les avoir près d'eux pour fêter ensemble l'arrivée du Nouvel an.



