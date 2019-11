Que pensent les touristes étrangers des marques françaises de luxe ?

C'est officiel : Tiffany and Co va devenir Français ! Le groupe LVMH de Bernard Arnault vient d'acquérir le joaillier pour la somme record d'environ 14,7 milliards d'euros. Dior, Chanel, Yves Saint-Laurent, Hermès, Louis Vuitton ... Grâce à ces fleurons du savoir-faire français, notre pays est le premier exportateur mondial de produits de luxe. Et les touristes apprécient !