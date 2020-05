Que vont faire les Français si les déplacements ne sont plus limités à 100 km ?

La limitation des déplacements à 100 km autour du domicile pourrait être assouplie ce jeudi. Si certains Parisiens aimeraient prendre un bol d'air en passant un week-end à la campagne voire même plus loin, pour d'autres, le repos n'est pas la priorité. De Paris à Sens, même si certains tournent en rond après huit semaines de confinement, on craint encore le retour du virus.



