Que vont faire les jeunes pour leur dernière soirée avant le couvre-feu ?

Emmanuel Macron a reconnu que c'est dur d'avoir 20 ans en 2020. En effet, à quelques heures du couvre-feu, certains n'ont plus le cœur à la fête. Un groupe de copains a par exemple décidé de commencer l'apéro de bonne heure, mais le cœur n'y est pas vraiment. Pour eux, c'est comme une punition. Ils tentent tout de même de rester positif et de s'adapter à ce nouveau coup d'arrêt dans leur vie d'étudiant.



D'autres en revanche ont bien profité de ces derniers moments de liberté. C'est le cas d'Irène, qui a donné rendez-vous à une amie. Pour elle, c'était une soirée qu'il ne fallait pas manquer. Profiter d'être ensemble, car après, il ne faudra plus que travailler et rentrer à la maison. Il y a aussi un étudiant étranger qui n'avait pas prévu de sortir ce soir, mais la perspective du couvre-feu l'a fait changer d'avis. Pour lui, c'est aujourd'hui ou jamais. Et il n'était pas le seul. Petit à petit, les terrasses de Paris se sont remplies. Une dernière soirée qui aura une saveur particulière pour ces jeunes.



