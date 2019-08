Quel est l'état des ponts français ? Un an après l'effondrement à Gênes, 25.000 ouvrages suscitent encore des inquiétudes

Cela fait un an que le pont Morandi de Gênes s’est effondré. Un drame qui avait coûté la vie à 43 personnes à qui l'Italie rend hommage ce mercredi 14 août, un an après la catastrophe. Au-delà du choc, l'effondrement du viaduc autoroutier avait également conduit les autorités françaises à se lancer dans un vaste recensement des ouvrages d'art de l'Hexagone, dont certains sont en bien mauvais état.





Selon un rapport du Sénat publié en juin, "au moins 25.000 ponts sont en mauvais état structurel et posent des problèmes de sécurité et de disponibilité pour les usagers". Parmi ces ouvrages problématiques, la mission sénatoriale d'information a compté 7% des ponts de l'Etat, 8,5% des ponts des départements, et "probablement 18 à 20%" des ponts des communes et des intercommunalités.