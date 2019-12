Quel rythme de vie dans les Hautes-Alpes ?

Dans les Hautes-Alpes, près d'une station des Orres, vit une famille qui jongle entre l'agriculture et le ski. Stéphane Forme, Benoît Glardon et Romuald Fillon sont des cousins aux vies bien chargées. Leur journée commence tôt dans l'étable de l'exploitation pour se finir sur les pistes de ski. Le premier est moniteur de ski, le second, pisteur et le troisième est dameur. S'ils ne se croisent presque pas, leurs activités sont pourtant interdépendantes.



