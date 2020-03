Coronavirus : quelles sont les règles du droit de retrait ?

À cause de l'épidémie de coronavirus, l'inquiétude monte dans certaines entreprises, notamment dans l'est du pays. Certains salariés ne souhaitent plus travailler, car selon eux ils ne sont pas bien protégés et leur activité n'est pas indispensable. Ces derniers peuvent exercer leur droit de retrait s'ils ont un motif raisonnable. L'épidémie ainsi que les moyens mis en place par l'employeur sont pris en compte, mais les situations sont traitées au cas par cas. Le JT de 13H de TF1 fait le point sur la réglementation dans la vidéo en tête de cet article.