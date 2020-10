Quelles leçons a-t-on tirées du premier confinement ?

Célébrer un mariage est l'une des principales différences entre le confinement du mois de mars et celui qui vient de commencer. Alors, pour certains, cette première journée de confinement s'est transformé en l'un des plus beaux jours de leur vie. C'est le cas d'Antoine et Victoire, qui se sont dit oui ce vendredi matin. Cette fois, les plages, parcs et jardins sont également accessibles, à condition d'habiter à moins d'un kilomètre. Le virus se transmettant moins à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais la ballade ne peut excéder une heure.



L'autre différence, les visites dans les Ehpad et maisons de retraite restent possibles. Le but est d'éviter l'erreur du premier confinement avec l'isolement des personnes âgées. Les étudiants eux ne peuvent pas recevoir de visite ni se rendre dans les universités. En revanche, contrairement à mars, ils peuvent aller dans les restaurants universitaires. Une mesure prise pour soulager leurs budgets.



