Quels cadeaux high-tech offrir pour Noël ?

Cette année 2019, plus d'un Français sur deux aimerait recevoir un cadeau high-tech à Noël. Vendus à partir de 60 euros, les polaroïds et leurs aspects rétro figurent parmi les plus prisés. Mais pour faire plaisir aux adultes, on a également le choix entre les enceintes connectées, les casques audio et les trottinettes électriques. Pour les plus jeunes, place aux jeux interactifs et aux petits robots télécommandés. Ils conviennent aux enfants de toutes les tranches d'âge.



