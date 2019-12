Quels sont les impacts économiques de la grève du 5 décembre ?

À Lille, les habitants ont anticipé la grève. C'est notamment le cas de Transitic dont l'activité a diminué de moitié ce 5 décembre 2019. Pour anticiper les perturbations dans les transports, certains salariés ont loué une chambre non loin de l'entreprise pour pouvoir travailler ce jour. Pourtant, dans la matinée, la circulation a été fluide dans la ville. De leur côté, les commerçants n'ont pas eu beaucoup de clients. La plupart d'entre eux ont fait leurs achats la veille, en raison de la grève.



