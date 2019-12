Qui étaient les 13 militaires français morts au Mali ?

Ils sont morts au combat au Mali cette semaine. Treize militaires français ont été tués dans un crash d’hélicoptères en opération. Qui étaient-ils et quel sens a leur mort aujourd’hui pour leurs familles ? Nous sommes allés à la rencontre des proches des victimes.



