Qui sont les personnes vulnérables pouvant bénéficier du chômage partiel ? Le 20H vous répond

Depuis le confinement, le JT de TF1 passe chaque soir au crible les interrogations des téléspectateurs dans "Le 20H vous répond". Dans quels cas peut-on traverser une zone de couvre-feu ? Qui sont les personnes vulnérables pouvant bénéficier du chômage partiel ? Garance Pardigon répond à ces questions, sur le plateau de Julien Arnaud, dans la vidéo en tête de cet article.



Dans quel cas peut-on traverser en voiture une zone de couvre-feu ?

En plus des motifs professionnels et familiaux qu'on connait déjà, le ministère de l'intérieur vient de rajouter un motif intéressant à l'approche du week-end. Si vous reliez en voiture deux zones non soumises au couvre-feu, par exemple vous vous rendez de Langres à Aurillac, vous pouvez traverser en voiture tous les départements en rouge sans risquer d'amende. Mais attention pour cela il faut une attestation et y cocher la case "déplacement de longue distance" pour se justifier en cas de contrôle.

Qui sont les personnes vulnérables pouvant bénéficier du chômage partiel ?

La liste vient tout juste d'être élargie, on revient en fait à celle de mars dernier : notamment les diabétiques, les obèses, les femmes enceintes au troisième trimestre peuvent bénéficier du chômage partiel quand le télétravail n'est pas possible. Il suffit pour cela d'avoir un certificat médical.