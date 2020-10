Raccorder l'électricité dans les vallées sinistrées : un chantier titanesque

Les villages de la vallée de la Roya sont parmi les plus touchés par les intempéries dans les Alpes-Maritimes. Rétablir l'eau courante, l'électricité, prend du temps, car les infrastructures ont été en grande partie détruites par les inondations. Dix jours que des agents d'Enedis sont héliportés au plus profond de cette vallée. Ils ont pour mission de consolider le réseau électrique et souterrain dévasté par la tempête. Mais les travaux de reconstruction semblent inenvisageables avant au moins deux ans.



