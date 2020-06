Racisme et violences : qu'en pensent les policiers ?

Samedi 6 juin à Lille, la manifestation contre le racisme et les violences policières a viré à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Quelques tensions ont éclaté en fin de journée. Nous avons interrogé ce matin l'un des CRS mobilisé hier. En 32 ans de métier, il évoque un climat actuel de défiance. "On a senti des gens qui venaient pour 'bouffer du flic'. On avait 2 000 personnes à peu près qui venaient pour défendre une cause louable et on avait 50 perturbateurs qui faisaient tout pour que dégénère cette manifestation".



Une manifestation pacifique a aussi eu lieu à Paris. Dans la foule, quelques voix dénonçaient des policiers racistes et le suprémacisme blanc. Après 15 ans de terrain, Nicolas Pucheu, secrétaire départemental adjoint de l'Unsa-Police, refuse ces raccourcis même s'il reconnaît des débordements dans sa profession. "Le racisme existe dans la police, mais c'est le fait d'individus. Ce n'est absolument pas systémique, ni endémique. La police nationale française n'est pas raciste".



À l'inverse d'après Stanislas Gaudon, secrétaire administratif général d'Alliance Police nationale, de plus en plus d'équipes sur le terrain se plaignent d'attaques racistes à leur rencontre. "Que ce soit sur des contrôles routiers ou des contrôles d'identité, lorsque ça part à l'insulte verbale, on montre du doigt le policier lorsqu'il est de type européen. On estime qu'il fait un acte raciste donc qu'on le traite notamment de sale flic blanc". Le ministère de l'Intérieur a indiqué ce soir que les injures racistes font souvent l'objet d'enquêtes que les agents soient auteurs ou victimes.



