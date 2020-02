Radicalisation : les salles de sport, terreau de recrutement

Sur Internet, on trouve facilement des associations sportives influencées par la religion. Elles promettent par exemple de randonner dans une éthique islamique sans ambiguïté, des cours de fitness sans instruments de musique et exclusivement réservé aux femmes... Ce repli communautaire semble marginal, mais il inquiète les autorités. Des contrôles sont déclenchés par le ministère des Sports dès les premiers signalements.



