Rapport de la Cour des comptes : La Poste épinglée pour la perte des colis

Cette année, les magistrats adressent des critiques assez vives à La Poste, et notamment à son service de livraison de colis qui est loin d'être irréprochable. Le dernier rapport de la Cour des comptes a révélé que les aller-retour des facteurs et ceux des clients dans les points relais coûtent beaucoup d'argent à l'entreprise. Elle doit rembourser ses clients quand le délai de livraison dépasse les 48 heures.



