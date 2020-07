Rassemblements : où sont les gestes barrières ?

Après plus de deux mois de déconfinement, la vie a repris. Les beaux jours, les vacances, la saison amène son lot de nouvelles priorités au prix de quelques entorses. Dans les rues et les parcs, nombreux sont ceux qui ne portent pas de masque. Dans la file d'attente pour Paris Plages, la distanciation physique a même disparu. Les Français semblent avoir oublié les gestes barrières alors que le virus circule toujours.



