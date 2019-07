VIDÉO - RER A : énorme pagaille sur la ligne ce mercredi matin

A 10h40, le trafic revenait progressivement à la normale et le compte Twitter de la ligne de RER qui relie Saint-Germain-en-Laye et Cergy à Boissy-Saint-Léger et Marne-la-Vallée en passant par le cœur de Paris, a rapporté que "ce matin, 3 incidents ont eu lieu : sur le RER A, un accident grave de voyageur en gare de Nation. Sur la ligne 1, un problème sur une porte palière. Et sur la ligne 14, un voyageur malade. Ils ont fortement perturbé le trafic".





La ligne, qui dessert 46 gares dont 11 SNCF, peut transporter plus d'un million de voyageurs certains jours. Aux heures de pointe, ce sont 640 000 voyageurs qui empruntent ces trains.