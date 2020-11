Reborn, des poupons plus vrais que nature utilisés auprès des malades d’Alzheimer

C'est Valérie et Delphine, deux bénévoles qui ont provoqué cette rencontre. Pendant des heures, elles appliquent des couches de peinture sur des kits en silicone à priori pas très attachant pour reproduire l'aspect de la peau humaine. En tout, 200 poupées ont été offertes dans 50 Ehpad de la région. Et le résultat est troublant de réalisme. Aujourd'hui, c'est un phénomène de mode. Ces faux bébés se vendent à prix d'or sur Internet, attirant des collectionneurs ou plus rare, des femmes qui en achètent pour combler une absence. Mais jouer à la poupée quand on est adulte n'est pas sans risque.