Y a-t-il eu un exil des citadins vers la campagne après l'annonce du reconfinement ?

Pour Maxime, pas question de passer le confinement dans son petit appartement parisien de 16 mètres carrés. Ce jeune diplômé recherche un emploi. Ces entretiens, il les passera par visioconférence depuis la Bretagne, confiné dans une maison avec deux amis. Comme lui, beaucoup de jeunes à l'étroit dans leur logement fuient les grandes villes depuis l'annonce du reconfinement et la fermeture des universités. Jusqu'à dimanche, une attestation sur l'honneur suffit pour se déplacer d'une région à une autre avec le motif retour des vacances. Alors, les jeunes en télétravail et les étudiants en profitent.



Depuis mercredi, 60% des clients qui réservent un billet de train ont moins de 28 ans. En Loire-Atlantique, Élise a déjà retrouvé la maison familiale. Cette étudiante a laissé son petit appartement en ville pour rejoindre ses parents et ses deux frères et sœurs. Une maison avec jardin est plus supportable pour suivre ses cours à distance, mais aussi plus conviviale même en respectant les gestes barrières.



