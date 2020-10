Reconfinement : comment les Ehpad s'organisent-ils pour les visites ?

Lors de l'annonce de ce reconfinement, les pensionnaires ainsi que leurs familles craignaient une nouvelle restriction des visites. Mais cet aspect fait partie de l'une des grandes leçons tirées du premier confinement. En effet, à cette époque, les professionnels ont très vite alerté sur les conséquences de cet isolement. Cette fois-ci donc, les visites sont autorisées, mais très encadrées.



Les visites se font uniquement sur rendez-vous, et ce, pour une durée d'une heure maximum. Les visiteurs, eux, sont limités à deux personnes par résident. Les rencontres, elles, se font dans une salle spécialement aménagée. Gel, masque, prise de température... un protocole strict y est appliqué pour maintenir le lien entre les résidents et leurs proches. Par ailleurs, les tests antigéniques vont bientôt être mis en place. Permettant d'identifier les personnes positives en une vingtaine de minutes, ils seront d'abord proposés au personnel et ensuite aux visiteurs.





