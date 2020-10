Reconfinement : le jogging autorisé sous certaines conditions

Contrairement à la période de mars dernier, le Bois de Boulogne (Paris) reste accessible sans restrictions comme les parcs et les jardins. Avec le beau temps, certains en profitent pour aller courir. La règle est de respecter une distance d'un kilomètre de son domicile sans dépasser une heure. Cependant, certains des joggeurs que nous avons rencontrés avouent ne pas être sûrs d'être dans les normes. D'autres ont opté pour des applications mobiles pour bien respecter la distance requise.



Mais il est vrai qu'il est quand même difficile de respecter les règles. Prenons le cas d'un coureur qui habiterait tout près : il lui faut notamment 950 mètres, depuis la station La Muette, pour rejoindre le bois et forcément au premier tour de lac, le kilomètre est dépassé. Par contre, si bien des joggeurs ont du mal à respecter la distance, tous avaient bien leur attestation pour sortir.



