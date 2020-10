Reconfinement : les nouvelles règles pour l'école

Des millions de parents ont appris ce jeudi matin que les masques seraient obligatoires pour les enfants dès six ans. Encore faut-il se procurer des modèles pour enfants. La plupart des pharmacies en proposent. C'est un nouveau budget pour les parents, mais surtout la condition pour que tous les élèves soient accueillis à l'école. Mais supporteront-ils un bout du tissu sur le nez durant toute la journée de cours ?



À la contrainte du port du masque s'ajoutent de nouvelles mesures sanitaires dévoilées ce soir par le gouvernement. D'abord, le brassage des élèves sera strictement limité. En clair, chaque classe sera cantonnée à une seule salle. Les sorties seront étalées dans le temps dans les couloirs. Les récréations se feront par petits groupes et la cantine sera maintenue, mais avec une distance de sécurité d'au moins un mètre.



Ces règles sont valables pour tous les établissements, avec quelques adaptations au lycée. Chaque proviseur aura la main pour mettre en place de l'enseignement à distance pour des élèves vulnérables ou de petits groupes. Il reste seulement trois jours pour s'organiser. Concernant les universités et les grandes écoles, les cours magistraux devront être suivis à distance. Seuls les travaux pratiques nécessitant du matériel spécifique pourront être maintenus.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/10/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29/10/2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.