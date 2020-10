Rendez vous, registre, température... les Ehpad s'organisent pour continuer à recevoir les familles

Une très bonne nouvelle pour Jacqueline, pensionnaire de l'Ehpad "Les Orchidées" de Roubaix, dans le Nord. "Ce n’était pas toujours évident pour elle, mais c’est sûr que c’est beaucoup mieux maintenant, ne serait-ce que de se voir qu’une fois. Et je crois qu’à elle aussi, ça lui fait beaucoup de bien" explique la fille de la pensionnaire, jointe au téléphone par TF1. En revanche, pour Léon, dont les enfants vivent en Loire-Atlantique et à Paris, l’inquiétude est de mise : "Je crois avoir compris qu’on ne peut pas quitter sa région, donc c’est un petit peu dur."

L'objectif du gouvernement d'autoriser les visites dans ces établissements est d’éviter l’isolement des personnes âgées, qui avaient beaucoup souffert de solitude lors du premier confinement. Néanmoins, les visites des familles se feront dans des conditions sanitaires strictes. Ainsi, comme c'est déjà le cas à l'Ehpad de Roncq, dans le Nord, des prises de température, des registres de visites sont mis en place alors que les visiteurs devront obligatoirement enfiler une blouse avant la visite.

Depuis le passage du département du Nord en zone d’alerte maximale, les mesures sanitaires sont déjà très exigeantes, avec une désinfection systématique des lieux entre chaque visite. Les rencontres s’effectuent uniquement sur rendez-vous, pas plus de trois familles en même temps et les enfants ne sont en général pas admis. "S’il n’y a qu’un cas, on ne ferme pas. La personne n’aura plus de visite et sera confinée dans sa chambre" explique Nina Muteiba, directrice de l'établissement.