Reconfinement : un week-end presque comme les autres en France

Dans les bois, les parcs, sur les plages et au supermarché, il n'y avait pas foule ce samedi, mais difficile d'imaginer pour autant que nous sommes en plein confinement. "Je ne vois pas plus la différence que tous les jours hormis la circulation. Aujourd'hui c'est normal, un samedi normal", résume un automobiliste devant les caméras de TF1.



Effectivement, à regarder les coffres de voiture et les charriots des clients, on ne pense pas tout de suite achats de première nécessité. Décidément, ce confinement ne ressemble pas au précédent. Cette fois, les parcs et les bois restent ouverts. Comme n'importe quel samedi, les joggers s'y retrouvent.



Que ce soit à La Grande-Motte ou à Arcachon, l'heure ne semble pas encore au reconfinement. Si pour la fin des vacances, les forces de l'ordre ont surtout sensibilisé, à partir de lundi, les mesures seront appliquées.