Recyclage des masques usagés : une PME a trouvé la solution

L'estimation du ministère de l'Économie et des Finances n'est pas officielle, mais donne la mesure des déchets générés par les masques usagés. À Châtellerault, une aubaine écologique a capté l'attention des pouvoirs publics et de grands groupes du CAC 40 à la recherche de solutions vertueuses. Plaxtil souhaite diffuser sa technologie sans esprit mercantile. La PME veut se servir de cette activité pour valoriser le travail des entreprises d'insertion chargées de la préparation des masques.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.