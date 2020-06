Recyclage des vêtements : pourquoi les containers débordent

Les associations et les filières solidaires sont les premières touchées par cette crise. C'est le cas de celles qui recyclent les vêtements. Chaque Français en achète neuf kilos par an. 30% auront une seconde vie. Mais cela fait plus de trois mois que les collectes sont bloquées. C'est toute une économie qui est en danger.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.