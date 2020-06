Redynamisation des centres-villes : la bataille des communes

Ce moratoire fait partie des mesures préconisées par l'assemblée de citoyens. Il s'agit d'un gel des nouvelles zones commerciales en périphérie des villes. Il y en a déjà plus de 800 sur notre territoire. Pour venir en aide aux commerces de proximité, l'État vient d'accorder des exonérations de charge et des prêts garantis pour un montant total de 500 millions d'euros. L'objectif est de redynamiser ces centres-villes fortement touchés par la crise. Illustrations à Évreux et à Béthune.



