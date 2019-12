Réforme des retraites : comment sortir de la crise ?

Le haut-commissaire en charge de la réforme des retraites a remis ses conclusions aux partenaires sociaux. Au gouvernement désormais de trancher. Pour désamorcer le conflit, quelles concessions sont possibles pour la question cruciale des régimes spéciaux ? Faudra-t-il travailler plus longtemps pour équilibrer le budget des retraites ? Au Premier ministre d'apporter les réponses mercredi.



